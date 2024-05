Poslije vjenčanja došli na medeni mjesec u Evropu, pa doživjeli tragediju: Mlada umrla u mladoženjinom naručju

Žena iz Australije, koja se nedavno udala, umrla je u naručju svog supruga nakon što je doživjela aneurizmu mozga na medenom mjesecu u Evropi.

Medison Noronha iz Novog Južnog Velsa srušila se dok je šetala Amsterdamom sa svojim suprugom u srijedu, nakon što je doživjela krvarenje u mozgu.

Njen neutešni suprug Kajl rekao je da je podvrgnuta operaciji kako bi ublažili pritisak od krvarenja i da se “borila do samog kraja”.

“Doktori nisu mogli da veruju koliko je velika aneurizma i ništa nije moglo to da spreči, niti su mogli išta da urade da je spasu”, napisao je on na Internetu.

On je rekao da se Medi borila kao i uvijek do sada do samog kraja, prenosi Daily mail.

“Umrla je u mom naručju okružena svojim voljenima u 22.59 sati u Amsterdamu. Ne mogu da vjerujem šta se desilo, razbijen sam u milion dijelova.

Uvijek i zauvijek, dušo”, napisao je neutješni suprug.

Desetine ljudi poslali su mu poruke podrške i saučešća nakon užasne vijesti.

Medison i Kajl su se vjenčali 21. aprila 2023. godine.

Na sajtu GoFundMe otvorena je stranica kako bi se skupio novac da se Medison dovede kući u Australiju, prenosi Telegraf.rs.

