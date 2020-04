Ministrica Milićević pojasnila finansijsku sliku Federacije BiH

Na samom početku obraćanja na konferenciji za novinare, Milićević je rekla da je rebalans odgovor Vlade FBiH na sva trenutna zbivanja, odnosno na zdravstvenu i ekonomsku krizu.

– Za budžet kažemo da je to jedna torba u kojoj se nalaze svi prihodi i rashodi. I idealno je kada ti prihodi odgovore rashodima. Mi u ovom trenutku imamo vrlo neobičnu situaciju koju nikad nismo imali ranije. Istovremeno nam se dešava pad prihoda, koji je teško predvidjeti, i potreba odgovora budžeta na poremećaje u svim segmentima društva – rekla je Milićević.

Projekcije kažu, nastavlja, da će pad privatne potrošnje pasti. Rezultat je to gubitka posla, smanjenja plaća i smanjenog priliva doznaka iz inozemstva.

Istovremeno, ističe ministrica, javna potrošnja u ovom trenutku jedina održava sistem u životu, prenose Vijesti.ba.

– Drugi problem koji će se desiti u FBiH i u BiH – oko 20 posto bruto društvenog proizvoda su investicije, od čega su četiri petine privatne investicije. Projekcije su da će tu doći do drastičnog pada. Jedna četvrtina nije dovoljna da bi održala stopu i mi se nadamo i očekujemo da taj pad bude manji od pet posto. Ako bude veći, očekivan je, ako bude na pet posto – uspjeli smo – govori Milićević.

Također projekcije u ovom trenutku pokazuju da će doći do pada prihoda od poreza, otprilike 15 posto.

– Još uvijek smo optimistični. Prihodi od poreza za prvi kvartal su dobri, nastavljen je trend iz 2019. Očekujemo da će se to smanjenje prihoda zadržati na 17-18 posto do kraja godine. Po tom osnovu imat ćemo manji prihod, odnosno priliv i od PDV-a za oko 158 miliona KM – kaže Milićević.

Prema svim projekcijama, konstatuje ministrica, imat ćemo i smanjeni priliv sredstava u penzijskom sistemu za 315 miliona KM, što je 15 posto od očekivanih i planiranih za 2020. godinu.

– To znači da su ugrožene i isplate penzija. Politika Vlade i naš zakon koji smo uputili u parlamentarnu proceduru kažu da se to ne smije desiti, jer mi garantiramo isplatu penzija na zadržanom nivou prije proglašenja stanja nesreće – istakla je Milićević.

Ne smije se, kaže, dovesti u pitanje ni minimum egzistencije – odnosno mora se osigurati minimalna plaća na području FBiH. U predloženom zakonu, navodi, predviđeno je da će FBiH za veliki broj uposlenika, njih čak 350.000, plaćati minimalne doprinose na minimalnu plaću.

– Naši tekući prihodi i rashodi su po prvi put u zadnjih sedam godina u deficitu od 780 miliona KM. Ovo je moguće po zakonu samo kada je stanje prirodne nesreće. Kao odgovor na to moramo naći sve moguće rezerve, a to su suficiti iz prethodnih godina, posebni prihodi koji se nalaze u budžetu. I sve to kad se angažira FBiH se mora dodatno zadužiti za 790 miliona KM – poručila je Milićević.

Prije proglašenja stanja nesreće u FBiH, to zaduženje iznosilo je 585 miliona, a sada se planira na 1.375.000.000 KM, pišu Vijesti

– Izvori su naravno krediti i zaduženje. I to građani moraju znati. Ne zadužuje se ni za što drugo nego za saniranje posljedica stanja prirodne nesreće u zdavstvenom i ekonomskom dijelu – pojašnjava Milićević.

I kantonima je osiguran isti pristup tim sredstvima kao i FBiH, podijeljena im je i odgovornost, ali i kredit od MMF-a.

– Ali moramo znati da je to kredit, on se mora vratiti. Po sadašnjim uvjetima taj kredit je na 5 godina, grejs period je 3 godine i kamatna stopa je 1,05 posto. I to ćemo svi zajedno vraćati – potcrtala je Milićević.

Ukupan iznos rebalansa povećan je za 11 posto, što je, napominje, rezultat svih potreba i veće rashodovne strane, a ne rezultat aktivnosti, prenose Vijesti.ba.

– Ono što želim svima nama je da u skoro vrijeme uradimo još jedan rebalans i u njemu se vratimo u normalnu situaciju – dodala je Milićević.

