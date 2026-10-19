Edin Bukva: Odbio ponude i ostao u BiH

Bosna i Hercegovina ima stručnjake koji svojim znanjem i iskustvom mogu ravnopravno pratiti svjetske standarde u stomatologiji, jer znanje nije privilegija razvijenih država, ali je za dalji razvoj struke potrebno ulagati u obrazovanje, savremene tehnologije i mlade kadrove, smatra dr. Edin Bukva, specijalista maksilofacijalne hirurgijeSvoje profesionalno znanje gradio je kroz praktičan rad, specijalizaciju i edukacije u međunarodnim centrima, ali je uprkos mogućnostima za odlazak u inostranstvo odlučio karijeru nastaviti u Sarajevu.

Na pitanje zašto je uprkos mogućnostima za odlazak u inostranstvo, odlučio profesionalnu karijeru graditi u Bosni i Hercegovini, kaže da je to njegov izbor.

Kako je rekao, imao je ozbiljne ponude za odlazak u Australiju, Kanadu i Njemačku, ali je odlučio ostati u Sarajevu, u gradu gdje je rođen su njegova poriodica i njegov narod.

Prema njegovim riječima, želi da pacijent u Sarajevu dobije kvalitet usluge kakav bi dobio u Njujorku, Berlinu ili nekom drugom velikom svjetskom centru.

– Mnogi su tada smatrali da je takav cilj preambiciozan za naše uslove, ali nisam želio da mjesto u kojem živim određuje granice mog profesionalnog razvoja – naglasio je on.Svoje rezultate ne posmatra kao dokaz da je put jednostavan, već kao potvrdu da se i u Bosni i Hercegovini može izgraditi uspješna profesionalna karijera,piše Avaz

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