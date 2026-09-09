“Horde zla” u korteu ka Grbavici: Paklena atmosfera pred vječiti derbi

“Horde zla” okupile su se na Mostu Suade i Olge, odakle su organizovano krenule prema Grbavici.Navijači Sarajeva večeras će imati podršku s tribina, a za gostujući sektor osigurano je 1.000 ulaznica.Susret Željezničara i Sarajeva, koji se igra u okviru zaostalog drugog kola WWin lige BiH, počinje u 18 sati.

Bit će to jubilarni 160. sarajevski derbi. U dosadašnjih 159 međusobnih susreta oba tima imaju po 48 pobjeda, dok je 63 utakmice završeno neriješenim rezultatom.

Sarajevo u derbi ulazi sa 10 osvojenih bodova, dok Željezničar na svom kontu ima sedam,pišu Vijesti

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