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“Horde zla” u korteu ka Grbavici: Paklena atmosfera pred vječiti derbi

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Objavljeno prije 6 minuta

Najvatreniji navijači Fudbalskog kluba Sarajevo, “Horde zla”, krenuli su u korteu prema stadionu “Grbavica”, gdje će večeras biti odigran 160. bosanskohercegovački vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva.

“Horde zla” okupile su se na Mostu Suade i Olge, odakle su organizovano krenule prema Grbavici.Navijači Sarajeva večeras će imati podršku s tribina, a za gostujući sektor osigurano je 1.000 ulaznica.Susret Željezničara i Sarajeva, koji se igra u okviru zaostalog drugog kola WWin lige BiH, počinje u 18 sati.

Bit će to jubilarni 160. sarajevski derbi. U dosadašnjih 159 međusobnih susreta oba tima imaju po 48 pobjeda, dok je 63 utakmice završeno neriješenim rezultatom.

Sarajevo u derbi ulazi sa 10 osvojenih bodova, dok Željezničar na svom kontu ima sedam,pišu Vijesti


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