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Oglasila se policija o drugom teškom ubistvu u pokušaju u Istočnom Sarajevu

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Objavljeno prije 1 sat

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je lice inicijala D.D. zadobilo povrede.

Do pucnjave je došlo sinoć oko 20.50 sati.

Povrijeđeno lice u pucnjavi prevezeno je u Јavnu zdravstvenu ustanovu Bolnica “Srbija”, odakle je prebačeno u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

Kako se navodi u saopštenju PU Istočno Sarajevo, policijski službenici su odmah po prijavi blokirali šire područje grada.

Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na pronalasku nepoznatog lica koje je upotrebom vatrenog oružja nanijelo povrede oštećenom, nakon čega se udaljilo sa lica mjesta, te na prikupljanju informacija u vezi sa licima koja se mogu dovesti u vezu sa navedenim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Podsjećamo, u pucnjavi je ranjen Davor Dabić, koji je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima.

Također, u nedjelju dogodila se još jedna pucnjava u Istočnom Sarajevu, u blizini mjesta na kojem se večeras dogodio isti incident. Sumnja se da je krivac za jučerašnju pucnjavu Đorđe Ždrale, koji je pucao u Kostu Pandurevića.Vijesti


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