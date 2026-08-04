Masovno vraćanje vozača iz BiH s granica EU: Ovo je razlog

Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici Udruženja prevozničkih firmi.

Pravilo Schengena „90 u 180 dana“ primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tokom avgusta i septembra moguće očekivati masovno vraćanje bh. vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u EU u povratku bi mogli biti suočeni sa drakonskim kaznama.

– Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju pošto sada kad se skenira odmah piše koliko imate dana u Šengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prelaza Šamac, Brod. Imali smo sad već slučajeve prošle sedmice, ali to je bilo od slučaja do slučaja – kazao je za BHRT Nikola Brković iz Konzorcija Logistika BiH.Pokušaji da se obezbijede posebne dugotrajne vize za vozače na cijelom evropskom prostoru još uvijek nisu konkretizovani. Prevoznici ponovo upozoravaju da, ukoliko se ubrzo problem ne riješi, neće imati koga poslati da prevozi robu.

– Da bi našli neke duple posade ili dodatne vozače koji bi radili mjesto tih vozača koji će ispuniti tih 90 dana to je nemoguća misija jer bukvalno nema prevozničke firme u BiH kojoj ne fali od 5 do 55 vozača. Tako da ne vidimo tu nikakvo rješenje ne postoji – upozorava Nikola Grbić.

Jedino rješenje je primjena liberalizacije šengenskog pravila za profesionalne vozače. Ukoliko se hitno ne počne primjenjivati, biće ugroženi lanci snabdijevanja, a dugoročne posljedice osjetit će se i ukoliko se nastavi preregistracija prevozničkih firmi u susjedne evropske zemlje.

– S jedne strane gubimo na tom dijelu što se ta kompanija koja će raditi na našem tržištu će biti sa sjedištem u Sloveniji. Tamo će zapošljavati ljude, tamo će plaćati poreze i doprinose, a s druge strane usluge koje će oni vršiti iz Slovenije će sigurno biti skuplje nego da su u BiH jer su tamo troškovi poslovanja veći – ističe Goran Račić, predsjednik Privredne komore RS.

S druge strane, u borbi za opstanak prijevoznici ne isključuju ni mogućnost novih regionalnih protesta.

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