Iran pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael

Iran je u ponedjeljak pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael, saopćilo je pravosuđe, što je najnoviji slučaj vješanja zbog navodne špijunaže.

Optužbe za špijunažu

Od početka rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama u februaru Teheran je povećao broj pogubljenja, a brojni osuđenici optuženi su za špijunažu za izraelsku obavještajnu službu.

– Omid Behzad i Pouria Safvat obješeni su jutros zbog odašiljanja koordinata osjetljivih vojnih i sigurnosnih lokacija agentima Mossada – naveo je Mizan, medij iranskog pravosuđa, misleći na izraelsku vanjsku obavještajnu službu.

Nije precizirano kada su njih dvojica uhapšeni niti kada su izašli na suđenje, ali je rečeno da su osuđeni za “špijunažu i saradnju sa cionističkim režimom“,piše Avaz

– Pomogli su obavještajnim službama da postignu svoje ciljeve pružajući im informacije o vojnim i sigurnosnim centrima tokom rata – dodao je Mizan.

Rast broja pogubljenja

Broj pogubljenja u Iranu porastao je od početka rata, koji je izbio 28. februara masovnim američko-izraelskim napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa.

Iran ima drugi najveći broj pogubljenja na svijetu nakon Kine, prema podacima grupa za ljudska prava, uključujući Amnesty International.

Vlasti su prošle godine pogubile najmanje 1.639 ljudi, što je rekord od 1989. godine, prema podacima Iran Human Rights, nevladine organizacije sa sjedištem u Norveškoj, i Together Against the Death Penalty (ECPM) sa sjedištem u Parizu.

U utorak je Amnesty osudio ono što je nazvao “eskalacijom” pogubljenja nakon što je Iran objavio vješanje dvojice muškaraca proglašenih krivim za sudjelovanje u protivladinim protestima tokom zime, prenosi AFP.

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