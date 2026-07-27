Zahiragić: Šta bi bilo da usvojimo rezoluciju o Srbima u Hrvatskoj?

U otvorenom razgovoru Zahiragić govori o tome ko je privatno, kako doživljava činjenicu da ga jedni smatraju jednim od najperspektivnijih, a drugi jednim od najkontroverznijih političara svoje generacije.

“Počelo je davno, 1. mart prije 12 godina, Studentski parlament odluči da mapira zgradu Univerziteta, a glavni motiv zastava s ljiljanima. U sarajevskim medijima i NGO sektoru nas je okarakterisao kao negativcima. Danas kada vidite koji status zastava s ljiljanima je ponovo stekla, mislim da smo mi ipak pobijedili. Oni su sada kontroverzni. Bio sam jedan od prvoboraca za taj narativ”, Zahriagić.

On navodi da je njegova generacija kroz zastavu s ljiljanima spoznaje državu, a da zvaničnu zastavu BiH u Hercegovini i RS nisu nikada prihvatili. Mi smo krenuli tim putem, ali smo vidjeli da oni neće ni tu zastavu, a mi se odrekli svoje zastave stare stotinama godina”, kaže Zahiragić.

Otkriva šta se dešavalo tokom i nakon zapaženog gostovanja na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), reakcijama koje je ono izazvalo, te situaciji koju je doživio u Splitu nakon svega u restoranu čija je “kuhinja puna Hercegovaca”.

“Ja sam htio da mislim da je Zagreb više Stipe Mesić nego taj Raspudić. Čini mi se da je Zagreb sve više Raspudić nego Stipe Mesić”, kaže Zahiragić.

Zahiragić pita kakva bi reakcija bila kada bi na usvojenu rezoluciji u Hrvatskom saboru koja se odnosi na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci i Srbi usvojili rezoluciju u državnom Parlamentu o povratku konstitutivnosti srpskog naroda u Hrvatskoj.

“Je li to odgovor na ovu njihovu priču”, pita Zahiragić.

Govori o opasnosti velikosrpske politike, zaključcima Svesrpskog sabora.

“Ne smijemo dozvoliti da se pređe Rubikon. Neka ne misle da je Beograd odustao od pretenzija na Hrvatsku, njih zanima teritorija od Zadra do Dubrovnika, Moskva i Beograd nisu odustali od Jadranskog mora”, rekao je Zahiragić,pišu Vijesti

U razgovoru se osvrće na aktuelne političke odnose u zemlji, odnos Bošnjaka i Hrvata, događaje u Stocu. Odgovara i na pitanje s kim bi SDA mogla, odnosno ne bi mogla formirati vlast nakon narednih izbora.

“Stolac je školski primjer onoga što je ta Herceg-Bosna”, poručuje Zahiragić te otkriva ko je direktorica koja je otpustiti 20 Bošnjaka u JP Komunalno u Mostaru.

Zahiragić govori i o tome šta bi SDA danas uradila drugačije u odnosu na period kada je bila na vlasti te šta smatra najvećom prijetnjom Bosni i Hercegovini u narednom periodu.

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