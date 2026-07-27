Festival u Sijetlu pretvoren u horor: Ubijene dvije osobe, među ranjenima i beba

Dvije osobe su ubijene, a najmanje petero, među kojima je i dvogodišnje dijete, ih je ranjeno u pucnjavi koja se u nedjelju navečer po lokalnom vremenu dogodila na popularnom festivalu hrane Sijetlu (Seattle) u SAD. Policija je zamolila građane da izbjegavaju to područje, piše BBC.Četiri osobe, uključujući i dijete, prevezene su u bolnicu. Kako je saopćeno, svi oni su zadobili prostrelne rane, a 56-godišnja žena je u teškom stanju, dok su ostali povrijeđeni stabilno.

Nema informacija o osumnjičenima

Žena (40) koja je lakše povrijeđena odbila je prijevoz u bolnicu. Iz bolnice su dodali da ne očekuju prijem novih pacijenata povezanih s pucnjavom.straga je u toku, a informacije o mogućim osumnjičenicima još nisu objavljene.

Festival privlači stotine hiljada posjetilaca. Svjedoci su kazali da su čuli nekoliko glasnih prasaka, te potom zvuk nalik na rafalnu paljbu.

Mislili da se radi o vatrometu

Jedan od posjetilaca festivala rekao je da je prvo mislio da se radi o vatrometu, a onda su svi počeli trčati. Ugostitelj koji je radio na festivalu izjavio je da je čuo više hitaca odjednom te vidio uspaničene roditelje kako grabe djecu i trče prema izlazu.Djeca su, kako je rekao, plakala i nastala je opća panika. Snimci s društvenih mreža prikazuju ljude kako preskaču ograde i traže zaklon u predvorju obližnjeg tornja,pišu Vijesti

Na teren je izašao velik broj policajaca i radnika hitnih službi.

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