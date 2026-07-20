Za titulu prvaka planete Španija dobila 43,7 miliona eura

Pobjedonosni pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu titulu svjetskog prvaka nakon one osvojene 2010. godine. Argentina, aktuelni prvak iz Katara 2022. godine, tako nije uspjela odbraniti naslov.

Regularni dio susreta završen je bez pogodaka, a neposredno prije kraja 90. minute Argentina je ostala s igračem manje nakon što je Enzo Fernandez dobio crveni karton. Brojčanu prednost Španija je iskoristila u produžecima.

Španci su u 96. minuti postigli pogodak preko Nica Williamsa, ali je on poništen zbog prekršaja u začetku akcije. Deset minuta kasnije uslijedio je odlučujući trenutak utakmice. Pedri je ubacio loptu s desne strane, Williams je glavom spustio do Ferrana Torresa, koji je s nekoliko metara preciznim udarcem zatresao mrežu za konačnih 1:0,pišu Vijesti

Osim trofeja, Španija je osvojila i novčanu nagradu od 43,7 miliona eura, dok je Argentina kao poraženi finalist zaradila 28,8 miliona eura.

Uz nagrade za ostvareni plasman, sve reprezentacije dobijaju i posebna sredstva namijenjena pripremama i nastupu na završnici Svjetskog prvenstva.

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