Džindić alarmira: BiH bi mogla ostati bez struje, EPBiH pred kolapsom?

Podaci o padu proizvodnje, uvozu struje, stanju u rudnicima i gubicima u poslovanju, koji u slučaju dvije elektroprivrede u FBiH premašuju milijardu maraka, pale alarm i povećavaju zabrinutost hoće li se i EPBiH pridružiti nizu posrnulih kompanija i hoće li građani ostati u mraku.Iz serije loših vijesti bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije i potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić izdvaja i Uputstvo o postupanju u uslovima otežane likvidnosti, koje je generalni direktor EPBiH potpisao 1. jula, koje predstavlja priznanje da situacija u ovoj kompaniji nije bila lošija od njenog osnivanja.

Stvaran profit

– Oni više ne mogu plaćati obaveze koje im dolaze, a potpisivanjem ovog dokumenta zaustavljeno je održavanje sistema. Dakle, dok traje – traje, a u slučaju većeg kvara mi ćemo ostati bez električne energije. To je dokument koji govori više od onog što u njemu piše – kaže Džindić za “Avaz”.

Podsjeća da je EPBiH od 2015. do 2022. svake godine pozitivno poslovala, te da je čak i u pandemiji koronavirusa i blokade cijelog svijeta imala pozitivan rezultat, jer je puštanjem dodatnih blokova i kupovinom uglja stvaran profit.

– Onda dolazi spektakl zvani Trojka, koja je uništila sve, pa i Elektroprivredu. Odmah 2023. napravljen je gubitak od gotovo 300 miliona. Za ove tri godine 320 miliona na računu, 240 miliona rezervisanih za plaćanje Bloka 7, s 500.000 tona uglja na depoima, uspjeli su da sve to sprže i dovedu EPBiH u ovakvo stanje. Ne znam šta je još potrebno da se kaže javnosti, a naravno i istražnim organima, da uđu i ispitaju da li je ovo svjesno uništavanje javnog dobra – ističe Džindić.

Lakić priznao

Katastrofalno stanje priznao je prije nekoliko dana i resorni ministar Vedran Lakić, koji je u javnost iznio podatke o dugu dviju elektroprivreda višem od milijardu, uz konstataciju da stanje nije previše kritično.

– Za njega će vjerovatno biti kritično kad ostanemo bez struje, a to je jako blizu. Mi smo od izvozne kompanije, koja je trećinu struje izvozila – čak smo imali primjedbe od evropskih partnera da previše izvozimo, došli u situaciju da uvozimo struju. Samo prošle godine izdvojeno je 300 miliona, što je bruka i sramota. Kupili su 200.000 tona uglja, zaključili ugovor na još 400.000, a vjerovatno će do kraja godine biti još 600.000, jer rudnici više ne rade. Jedan rudnik štrajkuje, drugi se gasi. RMU Kakanj jučer primio 100 ljudi, a danas štrajkuje. Od 100 ljudi, 80 je u režiji, da bi imao ko glasati za njih. Potpuno urušen sistem, ministar mora odgovarati za ovo što radi – ističe Džindić.Smatra da je EPBiH hitno potrebna prinudna uprava i plan sanacije trenutnog stanja, koji bi podrazumijevao i nepopularne mjere preraspodjele radnika. U protivnom, ide ka bankrotu,piše Avaz

Spasa za Željezaru ima

U fokusu je ponovo ovih dana i Željezara Zenica, kao još jedna strateški važna kompanija od koje ovise hiljade radnih mjesta u FBiH. Džindić kaže da je njeno uništavanje počelo u trenutku kad Vlada FBiH nije spasila Koksaru u Lukavcu, a nastavljeno nebrigom za cijenu energenata za Željezaru.

– Energoinvest sad spašava Željezaru, a do jučer joj je prodavao plin po ekstremnim cijenama i na tome ostvario enorman profit od 13,5 miliona maraka. Oni su brutalno pokrali građane KS i Željezaru. Vlada FBiH je propustila i pravo preče kupnje, pri prvoj ponudi bivšeg vlasnika trebala je kupiti, odnosno potraživanja koja EPBiH i Energoinvest imaju u Željezari pretvoriti u vlasništvo. Danas su ostali i bez Željezare, i bez potraživanja od gotovo 60 miliona. Ovo što radi Vlada FBiH je blef, a dok oni blefiraju s posebnim zakonom Sud radi neovisno. Jedini spas je da se sjedne za sto sa svim partnerima. U ovom slučaju to su Vlade FBiH i RS, te eventualno uključiti i predstavnika Vlade Srbije, kako bi se našao način da se proizvodnja rude i koksa puste u pogon, automatski da se pokrene visoka peć i da se tržište preorijentiše – kaže Džindić.

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