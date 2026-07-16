Ako iz BiH idete u Hrvatsku, zbog ovoga možete imati problem na granici

Automobili sa naknadno zatamnjenim prednjim staklima mogu imati probleme na granici BiH sa Hrvatskom.

Prema hrvatskom Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, vjetrobransko staklo (šajba) i bočna stakla u ravni vozača ne smiju se dodatno zatamnjivati. Hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova jasno navodi da se dodatno mogu zatamnjivati ostala stakla na vozilu, odnosno zadnja bočna i vjetrobranska stakla,pišu Vijesti

U praksi, to znači da folija koja je dopuštena ili atestirana u državi registracije ne mora automatski biti prihvatljiva u svakoj državi kroz koju automobil prolazi.

Strano vozilo mora biti registrovano i tehnički ispravno prema pravilima države registracije, ali država u kojoj se trenutno nalazi i dalje može reagovati ako stanje vozila ugrožava sigurnost prometa ili očigledno krši lokalna pravila.

Zakon u BiH kaže da se vjetrobransko staklo ne smije naknadno zatamnjivati, dok prednja bočna stakla u ravni vozača i suvozača nakon postavljanja folije moraju zadržati najmanje 70 posto propusnosti svjetlosti.

Vozilo na hrvatskoj granici može biti upućeno na vanredni tehnički pregled, privremeno isključeno iz saobraćaja ili se od vozača može zahtijevati uklanjanje nedopuštene folije prije nastavka putovanja.

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