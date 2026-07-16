Koliko često treba prati grudnjak ljeti? Mnoge žene griješe

„Grudnjak ne morate prati nakon svakog nošenja, osim ako je veoma znojav ili prljav“, kaže Ra’el Cohen, suosnivačica brenda „ThirdLove“.

Prečesto pranje može oštetiti osjetljive tkanine i elastične dijelove grudnjaka.

Koliko nošenja je idealno?

Cohen savjetuje da grudnjak nosite tri do četiri puta prije pranja, osim tokom toplih dana kada se više znojite.

Znoj i prirodna ulja s kože tokom ljeta mogu oštetiti materijal, zbog čega grudnjak treba prati češće. Ukoliko ste ga nosili tokom vježbanja ili fizički zahtjevnih aktivnosti, potrebno ga je odmah oprati.

Vrsta tkanine također ima veliku ulogu u tome koliko često treba prati grudnjak. Čipka i svila osjetljive su i zahtijevaju pažljivije pranje i blage deterdžente.

Sintetički materijali poput najlona, spandeksa i poliestera otporniji su i mogu podnijeti češće pranje.

Uradite test mirisa

Ukoliko niste sigurni je li vrijeme za pranje, uradite „test mirisa“. Ako grudnjak ima neugodan miris ili izgleda prljavo, vrijeme je da ga operete.

Ipak, nemojte čekati da dođe do te tačke jer znoj i masnoće s kože mogu oštetiti vlakna i prije nego što to postane vidljivo.

Koliko grudnjaka treba imati?

Stručnjaci preporučuju da imate najmanje tri grudnjaka.

Nemojte nositi isti grudnjak dva dana zaredom. Elastičnim dijelovima materijala potrebno je vrijeme da se „odmore“ kako bi grudnjak zadržao oblik.

Između nošenja manje mrlje možete očistiti sapunom i vodom, bez potpunog pranja grudnjaka.

Kako pravilno prati grudnjak?

Koristite blagi deterdžent i hladnu vodu.

Ako ga perete u mašini, stavite ga u mrežastu vrećicu za donje rublje.

Izbjegavajte programe sa snažnom centrifugom.

Grudnjak nikada nemojte sušiti u sušilici jer toplota uništava njegovu elastičnost i oblik.

Nježno istisnite višak vode i ostavite ga da se osuši položen na peškir.

Dakle, grudnjak ne treba prati svaki dan, osim ako je vidljivo prljav ili natopljen znojem.

Uz pravilnu njegu i redovno pranje, grudnjak će duže trajati, zadržati oblik i pružati potrebnu udobnost.

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