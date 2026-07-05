Darko Lazić šokirao priznanjem: Bio sam s više od 300 žena

On je tada izjavio da je tokom života imao intimne odnose sa više od 300 žena, naglašavajući da iza sebe ima period koji je bio obilježen porocima i lošim odlukama.

– Čovjek koji nije platio intimni odnos s prostitutkom, po mom mišljenju, nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao svašta! Spavao sam i s crnkinjama. Svašta sam radio poslije svojih nastupa, više se ni ne sjećam. Sigurno su u pitanju hiljade eura, ali se ne sjećam jer je to bilo baš davno. Bio sam baš lud. To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio s prostitutkama, a sada imam ženu koju volim – rekao je pjevač,pišu Vijesti

Lazić danas, kako kaže, živi drugačije i posvećen je stabilnijem privatnom životu.

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