Estrada

Darko Lazić šokirao priznanjem: Bio sam s više od 300 žena

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Objavljeno prije 1 sat

Pjevač Darko Lazić godinama privlači pažnju javnosti zbog toga što bez zadrške govori o svom privatnom životu i prošlosti, a u jednom od ranijih intervjua otkrio je detalje koji su izazvali brojne reakcije.

 Darko Lazić - Screenshot

On je tada izjavio da je tokom života imao intimne odnose sa više od 300 žena, naglašavajući da iza sebe ima period koji je bio obilježen porocima i lošim odlukama.

– Čovjek koji nije platio intimni odnos s prostitutkom, po mom mišljenju, nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao svašta! Spavao sam i s crnkinjama. Svašta sam radio poslije svojih nastupa, više se ni ne sjećam. Sigurno su u pitanju hiljade eura, ali se ne sjećam jer je to bilo baš davno. Bio sam baš lud. To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio s prostitutkama, a sada imam ženu koju volim – rekao je pjevač,pišu Vijesti

Lazić danas, kako kaže, živi drugačije i posvećen je stabilnijem privatnom životu.


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