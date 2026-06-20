“Parada ponosa” u Sarajevu zatvara brojne ulice

Okupljanje učesnika je na Trgu Susan Sontag, ispred Narodnog pozorišta od 16 sati, a kolona će u 18 sati krenuti prema Parku Kemal Monteno kod Austrijske kuće. gdje će skup biti i završen.

Učesnici će se kretati ulicama Obala Kulina Bana – Reisa Džemaludina Čauševića – Maršala Tita – Koševo – do parka Kemal Monteno.

GRAS je saopćio da će u periodu održavanja Parade (12-21h) određene linije javnog prijevoza biti privremeno obustavljene:

– tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Nedžarići – Željeznička stanica

– trolejbuski saobraćaj na liniji 102 Otoka – Jezero mijenjat će trasu kretanja i saobraćat će do Trga Austrije i nazad

– autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja će mijenjati trasu i polazni terminal tako što će od Skenderije saobraćati trolejbuskom trasom do Trga Austrije i nazad

– autobuska linija 16b Dom Armije – Koševsko Brdo umjesto sa Doma Armije polazit će sa terminala Drvenija

– minibuske linije 68 Sutjeska – Poljine i 69 Sutjeska – Nahorevo mijenjat će polazni terminal i polazit će sa okretnice Jezero i nazad

– minibuska linija 74 Park – Sedrenik mijenjat će polazni terminal i polazit će sa okretnice Jezero trasom kretanja Jezero – Bolnička (pored građevinskog fakulteta) i dalje ustaljenom trasom prema Sedreniku i nazad.

Privremenu obustavu saobraćaja za vrijeme prolaska kolone učesnika manifestacije vršit će pripadnici MUP-a KS, a prestankom razloga za obustavu saobraćaja uspostavit će se redovan režim rada.

Brojne ulice zatvorene

Prema informacijama BIHAMK-a, za saobraćaj će u periodu od 12 do 21 sat biti zatvorene određene ulice, ali ne tokom cijelog trajanja događaja, nego po potrebi:

– Branilaca Sarajeva (od spoja sa ulicom Zelenih beretki do spoja sa ulicom Kulovića);

– Kulovića (od spoja sa ulicom Obala Kulina bana do spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva);

– Ćemaluša (od spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva do spoja sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije);

– Zelenih beretki (od spoja sa ulicom Ćumurija do spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva);

– Obala Kulina bana (od spoja sa ulicom Hiseta-Hamze Hume do spoja sa ulicom Ćumurija, zabrana skretanja u lijevo na raskrsnici sa ulicom Ćumurija, zabrana skretanja u lijevo na raskrsnici sa ulicom Hadži Ristića, zabrana skretanja u lijevo na raskrsnici sa ulicom Zelenih beretki);

– Čobanija (od spoja sa ulicom Hamdije Kreševljakovića do spoja sa ulicom Obala Kulina bana);

– Šenoina (od spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva do spoja sa ulicom Obala Kulina bana i od spoja sa ulicom Obala Kulina bana prema ulici Branilaca Sarajeva);

– Jadranska (od garaže Jadranka do spoja sa ulicom Obala Kulina bana i od spoja sa ulicom Obala Kulina bana prema garaži Jadranka);

– La Benovolencija (od objekta MUP KS do spoja sa ulicom Obala Kulina bana i od spoja sa ulicom Obala Kulina bana prema objektu MUP KS);

– Musala (od spoja sa ulicom Mis Irbina do spoja sa ulicom Obala Kulina bana i od spoja sa ulicom Obala Kulina bana prema ulici Mis Irbina);

– Reisa Džemaludina Čauševića (od spoja sa ulicom Obala Kulina bana do spoja sa ulicom Maršala Tita);

– Mis Irbina (od spoja sa ulicom Musala do spoja sa ulicom Reisa Džemaludina Čauševića i od spoja sa ulicom Reisa Džemaludina Čauševića prema ulici Musala);

– Maršala Tita (od spoja sa ulicom Radićeva do spoja sa ulicom Alipašina);

– Koševo (od spoja sa ulicom M. Tita do spoja sa ulicom Patriotske lige);

– Džidžikovac (od spoja sa ulicom Tina Ujevića do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Tina Ujevića);

– Danijela Ozme (od spoja sa ulicom Hasana Kikića do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Hasana Kikića);

– Kemal Begova (od spoja sa ulicom Hasana Kikića do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Hasana Kikića);

– Mehmed-bega K. Ljubušaka (od spoja sa ulicom Josipa Vancaša do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Josipa Vancaša);

– Sutjeska (od spoja sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Alipašina);

– Hadži-Idrizova (od spoja sa ulicom Josipa Vancaša do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Josipa Vancaša);

– Alekse Šantića (od spoja sa ulicom Josipa Vancaša do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Josipa Vancaša);

– Gabelina (od spoja sa ulicom Josipa Vancaša do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Josipa Vancaša);

– Patriotske lige (od spoja sa ulicom Stjepana Tomića do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina);

– Bolnička (od spoja sa ulicom Hazima Šabanovića do spoja sa ulicom Koševo-Patriotske lige i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Hazima Šabanovića);

– Krak ulice Bolnička (od spoja sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo-Patriotske lige i od spoja sa ulicom Koševo-Patriotske lige prema ulici Alipašina).

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