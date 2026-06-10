Organizatori sedme Bh. povorke ponosa obratili su se učesnicima nakon završetka šetnje ulicama Sarajeva, poručivši kako već sedam godina iznose iste zahtjeve prema nadležnim institucijama. Istakli su da žele zakonsko priznanje svojih porodica, veću zaštitu od nasilja te usvajanje zakona o rodnom identitetu.

Organizatori Bh. povorke ponosa ponovili zahtjeve: Traže zakon o rodnom identitetu i priznanje porodica

Na završetku šetnje poručili da sedam godina od institucija traže jednaka prava i veću zaštitu LGBTIQ+ osoba

Organizatori sedme Bh. povorke ponosa obratili su se učesnicima nakon završetka šetnje ulicama Sarajeva, poručivši kako već sedam godina iznose iste zahtjeve prema nadležnim institucijama. Istakli su da žele zakonsko priznanje svojih porodica, veću zaštitu od nasilja te usvajanje zakona o rodnom identitetu.

U obraćanju su naglasili da se mnoge LGBTIQ+ osobe i dalje suočavaju sa strahom od diskriminacije, odbacivanja i nasilja, zbog čega često skrivaju svoj identitet. Poručili su da njihovi zahtjevi nisu političko pitanje, već pitanje osnovnih ljudskih prava i dostojanstvaGovornici su također istakli da, uprkos brojnim izazovima, vide napredak u društvu kroz sve veću podršku porodica, prijatelja i saveznika. Na kraju su poslali poruku nade svima koji se još uvijek suočavaju sa strahom da javno žive svoj identitet, naglasivši kako vjeruju da je moguće graditi otvorenije i ravnopravnije društvo u Bosni i Hercegovini,piše Avaz

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