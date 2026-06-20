Revolucija ispod grada: Metro koji ide 120 km/h povezuje Istanbul i aerodrom

Otvaranjem ove faze dodatno je proširena mreža željezničkog saobraćaja u Istanbulu, čime su drastično ojačane i ubrzane veze između samog centra grada i glavnog istanbulskog aerodroma.

Svečanoj ceremoniji otvaranja posljednje dionice Halkalı–Arnavutköy, duge 22 kilometra, prisustvovao je i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je poručio kako će ovaj projekt značajno olakšati svakodnevni život i prevoz za milione stanovnika ove metropole.

Puštanjem u rad ove dionice, ukupna dužina potpuno podzemne linije Gayrettepe–Aerodrom Istanbul–Halkalı sada iznosi impresivnih 69 kilometara i obuhvata ukupno 16 stanica.

“Naš grad, jednu od najvećih svjetskih metropola sa 16 miliona stanovnika i blizu 20 miliona posjetilaca godišnje, bod po bod povezujemo mrežom željeznica”, izjavio je Erdoğan, dodavši nakon obilaska pruge da je cijeli sistem “manifestacija moderne vizije”.

Projekt je građen i puštan u saobraćaj postepeno tokom proteklih godina:

Januar 2023: Otvoren krak Kağıthane–Aerodrom Istanbul

Januar 2024: Puštena u rad dionica Kağıthane–Gayrettepe

Mart 2024: Lansiran krak Arnavutköy–Aerodrom Istanbul

Jun 2026: Otvaranjem dionice Halkalı–Arnavutköy kompletirana je jedna od najdužih metro linija na svijetu.

Ono što ovu liniju izdvaja od ostalih jeste brzina – vozovi će se kretati i do 120 kilometara na sat, što je čini najbržom metro rutom u Turskoj. Novoizgrađena dionica donosi pet novih stanica: Univerzitet Ibn Haldun, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Stadion Halkalı i Halkalı.

Ovim proširenjem će oko 1,5 miliona stanovnika istanbulskih naselja Başakşehir i Küçükçekmece dobiti direktan željeznički pristup i centru grada i aerodromu, piše Daily Sabah.

Vrijeme putovanja je drastično smanjeno. Tako će putovanje između Halkalıja i Aerodroma Istanbul sada trajati svega 30 minuta, dok će se od Halkalıja do Gayrettepea stizati za 57 minuta.

Ovaj projekat predstavlja i veliki tehnološki iskorak za Tursku jer linija koristi prvi domaći sistem željezničke signalizacije, koji je razvila poznata turska kompanija za odbrambenu elektroniku Aselsan.

Mreža će funkcionisati pomoću potpuno automatizovanog sistema bez vozača. Od 25 vozova koji su raspoređeni na ovoj ruti, njih 15 je već proizvedeno prema najsavremenijim standardima za potpuno autonomnu vožnju bez mašinovođe,piše Vijesti

Prema vladinim procjenama, ekonomska korist ovog projekta do 2043. godine iznosiće oko 935 miliona eura (blizu 1,1 milijardu dolara) kroz uštedu vremena, te smanjenje troškova održavanja puteva.

Zvaničnici predviđaju da će samo smanjenje saobraćajnih gužvi putnicima uštedjeti približno 117 miliona sati u pomenutom periodu.

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