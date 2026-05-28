Rekordan toplotni val u Evropi, Španija očekuje 40 stepeni

Italija je izdala prva upozorenja. Milano bilježi 35 stepeni, dok se u Španiji do vikenda očekuju temperature do 40 stepeni.

U Španiji se također očekuju i takozvane tropske noći, u kojima temperatura ne pada ispod 20 stepeni.

Šef UN-a za klimu Simon Stiell ovaj rani toplotni val nazvao je brutalnim podsjetnikom na rastuće posljedice klimatske krize,piše Vijesti

– Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu te uništavanje šuma. Ali, rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene, poručio je Stiell.

