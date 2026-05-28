Izrael naredio masovnu evakuaciju juga Libana

Izraelske odbrambene snage (IDF) pozvale su stanovnike da se povuku sjeverno od rijeke Zahrani, koja se nalazi oko 40 kilometara od granice. IDF je saopćio da će djelovati “izuzetno snažno”, optužujući Hezbollah za ponovljena kršenja primirja.

Ovo je najveća naredba za evakuaciju otkako je primirje stupilo na snagu 17. aprila i obuhvata oko 14 posto teritorije Libana,pišu

Ranije u srijedu Izrael je izveo napade na južni grad Tir. Hezbollah, koji optužuje Izrael za kršenje primirja, saopćio je da su se njegovi borci sukobili s izraelskim trupama.

Napadi izvedeni u srijedu uslijedili su nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio proširenje kopnene operacije poslije napada dronovima Hezbollaha na vojnike koji drže dio južnog Libana, kao i na civile na sjeveru Izraela.

Izraelska vojska izdala je devet upozorenja za evakuaciju u posljednja 24 sata, što je dodatno pojačalo strah od velike eskalacije sukoba duž izraelsko-libanske granice i mogućnosti novog masovnog raseljavanja stanovništva.

Naredba za evakuaciju grada Tir, jednog od najvećih gradova na jugu Libana, ubrzo je praćena zračnim napadima. Stanovnici su s užasom posmatrali napade sa svojih balkona, snimajući trenutke kada su izraelske snage gađale grad.

