Pedijatri upozoravaju: Ovo nikada ne radite bebama prilikom čišćenja ušiju

Mnogi ljudi i dalje koriste štapiće za uši kako bi očistili ušni kanal, iako stručnjaci već godinama upozoravaju da takva navika može napraviti više štete nego koristi.

Ušni vosak ima važnu ulogu u zaštiti uha jer pomaže u zadržavanju prašine, nečistoća i bakterija. Organizam ga prirodno izbacuje prema vanjskom dijelu uha, zbog čega u većini slučajeva nije potrebno dubinsko čišćenje.

Problem nastaje kada se štapići guraju u ušni kanal. Umjesto da uklone vosak, često ga potisnu još dublje, što može izazvati osjećaj začepljenosti, slabiji sluh, zujanje u ušima ili nelagodu.

Ljekari upozoravaju da nepravilno čišćenje može dovesti i do povreda osjetljivog dijela uha, pa čak i do oštećenja bubnjića. Rizik je posebno izražen kod djece, koja često pokušavaju oponašati odrasle.

Ako nema bolova, problema sa sluhom ili prekomjernog nakupljanja voska, dovoljno je održavati higijenu samo spoljnog dijela uha. Nakon kupanja uho se može nježno obrisati mekanim peškirom ili krpom.

Kod osoba koje imaju pojačano stvaranje voska mogu pomoći posebne kapi ili preparati iz apoteke koji omekšavaju naslage i olakšavaju njihovo prirodno uklanjanje,piše Cuvajzdravlje

Stručnjaci savjetuju da se izbjegavaju metode poput ušnih svijeća, jer mogu izazvati opekotine i dodatne komplikacije, a njihova efikasnost nije potvrđena.

U slučaju jačih tegoba, poput bola, iscjetka ili naglog slabljenja sluha, najbolje je obratiti se ljekaru kako bi se problem riješio na siguran način.

Facebook komentari