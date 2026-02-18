Ludački obrt za 2 znaka i 2 podznaka: Zakoračit će u novi život, sve im se neočekivano mijenja

Solarno pomračenje 17. februara 2026. u znaku Vodolija donosi snažan energetski zaokret koji će najviše osjetiti Ovan, Jarac, kao i osobe sa podznakom u Bik i Djevica. Ovaj kosmički trenutak simbolizuje nagle završetke i iznenadne početke, uz snažnu potrebu da se preseku zastareli obrasci i odluke koje više nemaju smisla.

Za Ovnove počinje faza u kojoj impulsivnost dolazi na naplatu. Sve što je započeto bez jasnog plana sada se preispituje, naročito u oblasti karijere, ambicija i partnerskih odnosa. Iako će promene možda pogoditi njihov ego, suština je u sazrevanju i učenju kako da hrabrost ukombinuju sa promišljenošću. Prihvatanje novih okolnosti može ih odvesti ka stabilnijem i dugoročnijem razvoju.

Jarčevi se suočavaju sa pitanjem sigurnosti i stabilnosti, posebno na profesionalnom planu. Mogući su potresi u karijeri, promjena ciljeva ili spoznaja da dosadašnji put ne donosi lično ispunjenje. Iako odluke neće biti lake, ovaj period donosi oslobađanje od dugotrajnog pritiska i priliku za autentičniji životni pravac.

Osobe sa podznakom u Biku mogu osjetiti uzdrmanost u finansijama, odnosima ili dugoročnim planovima. Ipak, iza tih promjena krije se važna lekcija, prava stabilnost ne dolazi iz krutosti, već iz sposobnosti prilagođavanja. Ono što djeluje kao gubitak može postati osnova za sigurniji period.

Podznak u Djevici prolazi kroz reset kada su u pitanju pretjerana očekivanja i potreba za kontrolom. Rutina može biti narušena, a planovi krenuti nepredviđenim tokom. Međutim, upravo taj privremeni haos otvara prostor za rasterećenje, manje samokritike i više unutrašnjeg mira.

Promjene koje donosi ovo pomračenje mogu biti nagle, ali imaju jasnu svrhu, da uklone ono što više ne funkcioniše i pokrenu iskreniju, novu životnu fazu, piše naj žena.

