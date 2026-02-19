U lavini poginulo osam skijaša, preživjeli se zaštitili ceradama

U lavini u planinama Sierra Nevade u Kaliforniji poginulo je osam skijaša, a jedan se smatra nestalim, objavile su vlasti u srijedu o jednoj od najsmrtnonosnijih nesreća te vrste u američkoj historiji. Spasioci su došli do šestero preživjelih po sniježnoj oluji koja je u Sierru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.Lavina se dogodila u 11:30 sati kod Castle Peaka u Truckeeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala skupinu skijaša.Preživjeli su se zaštitili najlonskim ceradama i sa spasiocima komunicirali radijem i tekstualnim porukama. Skijaši su završavali trodnevni izlet s vodičem. U grupi ih je bilo jedanaest i bili su smješteni u kolibama na visini 2.300 metara,piše Avaz

Na Sierra Nevadu po tipičnoj zimi padne više od devet metara snijega, što je čini jednim od najsnježnijih mjesta na zapadnoj hemisferi. U proteklih deset godina, u lavinama u SAD je godišnje smrtno stradalo prosječno 27 ljudi, prema podacima Centra za lavine u Coloradu.

