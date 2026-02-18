Kraj februara donosi pozitivan preokret za pet horoskopskih znakova

Nakon nekih od najznačajnijih astroloških promjena u 2026. godini koje su već iza nas, za pet horoskopskih znakova sve će napokon doći na svoje mjesto do kraja februara. Kako prenosi YourTango, astrologinja May objašnjava da mnogi ciklusi koji su godinama utjecali na naše živote službeno završavaju ovog mjeseca, što će drastično poboljšati živote ovih znakova dok se svi dijelovi slagalice počinju spajati.

Bilo da se radi o odnosima ili financijama, svaki od navedenih znakova osjetit će značajne dobrobiti. Iako se promjene mogu činiti velikima, donose pozitivne pomake, a ovih pet znakova u veljači ulazi u središte zbivanja.

Vodenjak

Vodenjaci, s puno energije usmjerene na vaš znak, situacija u vašim odnosima napokon će doći na svoje mjesto do kraja veljače. Mjesec ste započeli s Venerom, planetom ljubavi i ljepote, u svom znaku, što vam je dalo poticaj potreban za privlačenje financijskog uspjeha, boljih odnosa i općenito pozitivne energije.

Prije kraja veljače “napredovat ćete u odnosima i upravljanju novcem, s puno više jasnoće i svijesti o tome što želite”, objasnila je May. Nakon pomrčine Sunca u vašem znaku 17. veljače, očekujte da ćete bolje upoznati sebe, a vaša životna svrha postat će usklađenija s putem kojim idete dok sve dolazi na svoje mjesto.

Ribe

Ribe, veljača 2026. jedan je od najboljih mjeseci u godini za vas. Kako je pojasnila May, prije kraja mjeseca i Neptun i Saturn napuštaju vaš znak, potpuno mijenjajući atmosferu, dok se teške lekcije s kojima ste se suočavali napokon privode kraju.

Dok se ta energija raščišćava, Venera i Merkur ulaze u vaš znak tijekom vaše astrološke sezone, što je, kako je rekla May, “jedno od sudbinski najvažnijih razdoblja za odnose”. Bilo da to znači susret s nekim tko vam je suđen, važno je ovog mjeseca biti otvoren za nova poznanstva. I onima u vezama postaje bolje. Prema May, ako ste u vezi, očekujte da će sve poteškoće gotovo nestati do 22. veljače.

Vaga

Početak godine bio je pomalo težak za vas, Vage. Vaš vladajući planet proveo je neko vrijeme zaklonjen Suncem, što je prigušilo vašu prirodnu energiju i sjaj. Ali sve dolazi na svoje mjesto prije kraja veljače jer snažna konjunkcija Saturna i Neptuna aktivira vašu sedmu kuću odnosa, objasnila je May.

“Ovo je najvažniji tranzit za odnose koji ste doživjeli u jako, jako dugo vremena”, rekla je May. “Ovo bi zaista moglo donijeti vezu koja se čini nestvarnom, sudbinskom i usklađenom s onim što želite.” Osim toga, pomrčina u vašoj kući sreće ovog mjeseca donosi sjajne vijesti za kreativnu inspiraciju, “zato se ne bojte sada početi graditi nešto novo”, poručila je May.

Blizanci

Možda ste se u posljednje vrijeme osjećali razočarano svojim poslom ili karijerom, Blizanci. Srećom, sve se to mijenja prije kraja veljače jer se stvari počinju slagati. Kako je objasnila May, ovog mjeseca možete očekivati priznanje koje zaslužujete.

“Nema više blokada, odgoda, zbunjenosti ni neizvjesnosti”, rekla je astrologinja. “Sada se stvari odvijaju u vašu korist”, dodala je, jer je Saturn napokon ušao u novi znak. Nakon što ste iskusili zastoje i stagnaciju, bit će vam drago čuti da će se sve za što se borite u veljači isplatiti.

Ovan

Ovnovi, 20. veljače Saturn i Neptun spajaju se u vašem znaku na nultom stupnju, što će “promijeniti cijeli vaš život nabolje”, objasnila je May. Imat ćete osjećaj kao da se budite iz sna i, kako kaže May, možete očekivati da ćete se usredotočiti i riješiti bilo koga ili bilo čega što vas sputava.

Ovog mjeseca pronalazite načine kako ostvariti svoje najluđe snove. Osjećate se kao da iz temelja obnavljate svoj život, istovremeno stvarajući nove strukture koje koriste i društvu u cjelini. Ostvarujete uspjeh kroz umrežavanje i upoznavanje novih ljudi. Dakle, ako ste se nadali društvenijem razdoblju, ne morate dalje tražiti. Sve što ste ikada željeli može biti vaše, pod uvjetom da ste otvoreni i aktivni, piše index.

Facebook komentari