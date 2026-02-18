Ako narednih dana ne budete baš ok, znate kome možete “zahvaliti”…

Retrogradni Merkur počinje 26. veljače i otvara razdoblje u kojem komunikacija, planovi i svakodnevne obveze mogu postati zamršeniji nego inače. Ovoga puta Merkur se kreće retrogradno kroz znak Riba, što dodatno naglašava emocije, intuiciju i mogućnost nesporazuma.

Kada je Merkur retrogradan, simbolično se “okreće unatrag”. U astrologiji to označava vrijeme preispitivanja, povratka starim temama i rješavanja onoga što je ostalo otvoreno. U razdoblju koje traje do 20. ožujka mnogi će osjetiti kašnjenja, krivo protumačene poruke ili nagle promjene planova.

Komunikacija pod povećalom

Budući da Merkur vlada govorom, pisanjem i informacijama, njegovo retrogradno kretanje često donosi dozu zbrke. Poruke se mogu krivo razumjeti, e-mailovi završiti na pogrešnoj adresi, a važni dokumenti zahtijevati dodatnu provjeru. Poseban oprez preporučuje se pri potpisivanju ugovora, kupnji tehničkih uređaja i planiranju putovanja.

U znaku Riba sve je obojeno emocijama i subjektivnim dojmom. Ljudi mogu reagirati osjetljivije nego inače, a granica između intuicije i iluzije može biti tanka. Zato je dobro dvaput provjeriti informacije i ne donositi ključne odluke isključivo na temelju impulsa ili osjećaja.

Povratak prošlosti

Retrogradni Merkur često vraća ljude ili teme iz prošlosti. Možda ćete se ponovno susresti s osobama s kojima nešto nije bilo do kraja razjašnjeno ili ćete se vratiti nedovršenim obvezama. To može biti prilika za zatvaranje krugova, ali i test koliko ste zaista naučili iz prethodnih iskustava. Umjesto otpora, korisnije je pristupiti takvim situacijama smireno i racionalno.

Kako iskoristiti ovo razdoblje

Iako retrogradni Merkur ima reputaciju problematičnog perioda, njegova je glavna svrha usporavanje. Ovo je dobro vrijeme za reviziju planova, reorganizaciju obveza, dovršavanje započetih projekata i introspektivan rad. Kreativnost se može pojačati, osobito u umjetničkim i duhovnim područjima.

Ključ ovog tranzita je strpljenje. Usporite, provjeravajte detalje i ostavite si prostor za prilagodbe. Retrogradni Merkur nije kazna, nego prilika da ispravimo ono što smo možda prebrzo preskočili, piše index.

