Vukanović ponovo izbačen sa sjednice parlamenta

Naime, tokom rasprave danas 17. februara o izvještaju o radu Pravobranilaštva RS, došlo je do gotovo uobičajenih dobacivanja između predstavnika vladajuće većine i opozicije, a kada se u raspravu umiješao i Nebojša Vukanović, Anja Ljubojević, potpredsjednica parlamenta, podsjetila je Vukanovića da ima zabranu prisustvovanja ovoj tački dnevnog reda,pišu Nezavisne

Nakon što je Vukanović odbio da izađe, Ljubojevićeva je, po ko zna koji put, naredila obezbijeđenju da izvedu Vukanovića iz sale.

Vukanović se ponovo žalio da Vlada zapostavlja Hercegovinu i podsjetio da su gotovo svi putni pravci oko Foče zatvoreni.

Na ovo je reagovao i Zoran Stevanović, resorni ministar, koji je negirao da su putevi zatvoreni, već da je došlo do proklizavanja dva šlepera na putu.

Facebook komentari