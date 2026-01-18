Haos na sjednici: Stevandić oduzeo riječ Vukanoviću nakon 11 sekundi

Posebna sjednica sazvana je s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranje ostavke premijera RS Save Minića. Nakon što je Minić iznio obrazloženje i formalno ponudio ostavku, za riječ se javio Vukanović.

Prije njegovog obraćanja, Stevandić ga je upozorio da će biti sankcionisan ukoliko bude govorio o povredi poslovnika. Uprkos upozorenju, Vukanović je prijavio povredu poslovnika, pozivajući se na član 19., koji se odnosi na izbor potpredsjednika Narodne skupštine,pišu Vijesti

Nedugo nakon što je započeo izlaganje, Stevandić mu je prekinuo govor i oduzeo riječ, obrazlažući odluku navodnim pogrešnim tumačenjem poslovnika. Tom prilikom je naveo da se, prema poslovniku, o ostavci ne vodi rasprava, ali da se postupak usvajanja ostavke provodi u skladu s Ustavom RS kao višim pravnim aktom.

Nakon toga, NSRS pristupila je glasanju o ostavci premijera Save Minića, čime je rasprava po ovoj tački dnevnog reda okončana.

