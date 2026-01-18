Hladni talas stiže u BiH: Temperature naredne sedmice padaju i do -15°C

Ujutro i prijepodne po kotlinama i uz riječne tokove moguće je formiranje magle ili niske oblačnosti, koja će lokalno biti dugotrajna. U ponedjeljak i utorak minimalne temperature kretat će se između -15 i -6°C, dok će na jugu zemlje zadržati vrijednosti do 0°C. Dnevne temperature u većini krajeva BiH biće između -1 i 4°C, a na jugu do 11°C. U nedjelju se očekuje nešto blaži jutarnji minus.

Od srijede (21. januara) do kraja sedmice očekuje se promjena vremenskih prilika. Pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i povremene padavine donijet će kišu u nizinama, dok će planine biti prekrivene snijegom. Strujanje sa juga i jugozapada donijet će toplije temperature.,pišu N1

BH Meteo napominje da su šanse za ekstremnu hladnoću ili sibirski talas u trećoj dekadi januara minimalne.

