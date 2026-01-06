Musa se oglasio nakon povratka na teren: Veoma lijep osjećaj

Košarkaši Dubaija jučer su slavili protiv Kluž-Napoke u 15. kolu ABA lige rezultatom 110:93.

Utakmicu je obilježio i povratak na teren Džanana Muse koji nije igrao od 6. oktobra. Ubacio je 13 poena.

Nakon utakmice nije krio zadovoljstvo zbog povratka na parket poslije više mjeseci pauze.

– Nije jednostavno biti van parketa tri mjeseca, ali su mi saigrači pomogli mnogo. Veoma je lijepo ponovo biti na parketu s njima i nastavit ćemo se boriti za sve što nam je preostalo u sezoni. Veoma sam zahvalan što sam se vratio i nadam se da ćemo ostati svi zdravi – rekao je Musa.

Facebook komentari