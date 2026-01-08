Vukanović: Sklonili su gospođetinu Selmu Čabrić, a ovo je njena nasljednica, imala 38 glasova u Doboju, o njoj ne znamo ništa

Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, objavio je novi komentar vezano za ministre koji bi trebali sačinjavati novu Vladu RS, prema onome što je objavio mandatar Savo Minić.

– Sutra ćemo, nakon ekspozea, detaljno analizirati novi Kabinet Sava Minića, takozvane ministre bez biografije i bilo kakvih referenci, koji dolaze i odlaze, kao na traci, a nekako na prvu najviše pažnje privlači jedno ime i ministrica u novoj Vladi Republike Srpske. Radi se o Ireni Ignjatović, mladoj učiteljici iz Doboja, o kojoj za sada znamo malo, na osnovu fotografija i objava na društvenim mrežama, dok nam sutra Savo Minić ne dostavi zvaničnu biografiju, ali na prvu od nje se nekako najviše očekuje. Selma Čabrić, ma šta mislili o njoj, ipak je bila prava gospođa, da ne kažem Gospođetina, također je dolazila iz Doboja, a naslijedit će je sugrađanka, učiteljica o kojoj niko, osim njenih učenika, ne zna ništa. Njene fotografije sa društvenih mreža za par sati zapalile su iste, mnogo je objava i komentara, i nestrpljiv sam da sutra pročitam biografije i upoznam nove ministre i ministarke a pitam se samo gdje i ih i kako pronalaze – poručio je Vukanović.

On je još jednom ponovio da je Ignjatović osvojila veoma mali broj glasova na ozborima.

– Buduća ministrica porodice, omladinu i sporta Irena Ignjatović imala je na poslednjim Lokalnim izborima u Doboju 38 glasova, ali ma koliko se sprdali sa ovim podatkom ipak ona ima više legitimiteta, glasova i povjerenja naroda nego vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić. Da li će učiteljica Irena iz Doboja biti najveće iznenađenje i hit u Vladi, ko je i na kojoj način nju predložio za ministra i na osnovu kakve biografije i referenci, koliko će u Vladi vremena izdržati ostaje da vidimo. Ko nas je ko narod kleo očito nije dangubio – naglasio je Vukanović, koji je objavio fotografiju buduće ministrice sa društvenih mreža.

Facebook komentari