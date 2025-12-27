Napad u Domu zdravlja KS: Traži se hitno procesuiranje

Tim povodom, danas su se oglasili iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo odkle su najoštrije osudili ovaj incident.

Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti:

“Povodom sinoćnjeg incidenta u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva KS najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad zdravstvenim radnicima.

Ovakvi događaji su potpuno neprihvatljivi i duboko uznemirujući za cijelu zajednicu.

​Zdravstveni radnici ne smiju biti mete napada dok obavljaju svoju humanu dužnost. Njihova uloga u društvu je od temeljne važnosti, zbog čega im sigurnost na radnom mjestu mora biti u potpunosti zagarantovana.

​Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, danas je u društvu direktora Doma zdravlja i predsjednika sindikata obišao uposlenike i prostorije u kojima se desio napad. Ovom posjetom poslana je jasna poruka podrške: “Niste sami.”

​”Čvrsto stojimo uz naše zdravstvene radnike i odlučno ćemo štititi njihovo pravo na siguran i dostojanstven rad, bez straha za vlastiri život. Briga o pacijentima i briga o onima koji ih liječe ne smiju biti suprotstavljene. Nema sigurnog pacijenta bez sigurnog zdravstvenog radnika”, poručio je ministar Hasanović,pišu Vijesti

​Ministarstvo zdravstva KS pozdravlja izmjene krivičnog zakonodavstva kojima se pooštravaju sankcije za napade na zdravstvene radnike, ali naglašava da je ključ u punoj i dosljednoj primjeni zakona u praksi. Nasilje u zdravstvenim ustanovama zahtijeva hitnu, jasnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija.

​Ministar Hasanović je i kao ljekar izrazio punu solidarnost sa kolegama, ističući da je rad zdravstvenih radnika vrijedan najdubljeg poštovanja, a njihova zaštita jedan od strateških prioriteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo”, poručili su.

