Napad u Domu zdravlja KS: Traži se hitno procesuiranje

Tim povodom, danas su se oglasili iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo odkle su najoštrije osudili ovaj incident.
Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti:
“Povodom sinoćnjeg incidenta u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva KS najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad zdravstvenim radnicima.
Ovakvi događaji su potpuno neprihvatljivi i duboko uznemirujući za cijelu zajednicu.
Zdravstveni radnici ne smiju biti mete napada dok obavljaju svoju humanu dužnost. Njihova uloga u društvu je od temeljne važnosti, zbog čega im sigurnost na radnom mjestu mora biti u potpunosti zagarantovana.
Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, danas je u društvu direktora Doma zdravlja i predsjednika sindikata obišao uposlenike i prostorije u kojima se desio napad. Ovom posjetom poslana je jasna poruka podrške: “Niste sami.”
”Čvrsto stojimo uz naše zdravstvene radnike i odlučno ćemo štititi njihovo pravo na siguran i dostojanstven rad, bez straha za vlastiri život. Briga o pacijentima i briga o onima koji ih liječe ne smiju biti suprotstavljene. Nema sigurnog pacijenta bez sigurnog zdravstvenog radnika”, poručio je ministar Hasanović,pišu Vijesti
Ministarstvo zdravstva KS pozdravlja izmjene krivičnog zakonodavstva kojima se pooštravaju sankcije za napade na zdravstvene radnike, ali naglašava da je ključ u punoj i dosljednoj primjeni zakona u praksi. Nasilje u zdravstvenim ustanovama zahtijeva hitnu, jasnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija.
Ministar Hasanović je i kao ljekar izrazio punu solidarnost sa kolegama, ističući da je rad zdravstvenih radnika vrijedan najdubljeg poštovanja, a njihova zaštita jedan od strateških prioriteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo”, poručili su.