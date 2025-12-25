Stanivuković traži civilni vojni rok: Da mladi jedu pasulj i luk, peru WC i trče po Manjači

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, najavio je da će vrlo brzo predložiti zakon o obaveznom služenju civilnog roka, kako bi mladi jeli pasulj i luk, prali WC, trčali po Manjači i postajali jaki.To je naša namjera i odmah ćemo ga predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dok oni to ne budu htjeli mi ćemo napraviti pilot projekat ovdje u Banjaluci. Pozivam sve mlade ljude da služe civilni rok kad završe srednju školu, kad napune 18-19 godina, da rade sklekove, trbušnjake, jedu pasulj, luk, da bude jaki, a ne smotani”, rekao je on,piše Avaz

Time želi postići da mlad čovjek ne bude prehlađen na svakom malom virusu.

“Da pravimo zdravu naciju, da pravimo sposobnu naciju”, kaže on.

Stanivuković dodaje da mladi ne znaju dati prvu pomoć, te da ih ne treba buditi alarm, već oficir.

“Koji kaže ustaj, operi WC, najedi se luka i po Manjači trči”, rekao je Stanivuković dodajući da bi nakon takvih šest mjeseci mladi ljudi postali heroji.

