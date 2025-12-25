Dodik: Ovo je zavjera i teror, idu krivične prijave

Misle da mogu da provode politički teror kako hoće, ali nećemo to dozvoliti – rekao je Dodik, dodajući da “oni iz CIK-a žele da kažu da su građani gdje su poništeni izbori kriminalci”.

Dodik je rekao da je na današnjem sastanku vladajuće koalicije učvršćeno jedinstvo i dogovoren operativni rad.On je istakao da je nevjerovatno da CIK donosi odluku o poništavanju izbora, a da prethodno nije izvršio kontrolno brojanje.

Dodik je najavio podnošenje krivičnih prijava protiv članova CIK-a za koje je rekao da provode politički teror,pišu Vijesti

– Ovo je protivpravno, ali nemate kome da se žalite, jer Sud BiH neće prihvatiti ništa. Mi ćemo se boriti do zadnjeg daha za Republiku Srpsku i mi ćemo pobijediti – poručio je Dodik.

Podsjećamo, CIK BiH je donio juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

