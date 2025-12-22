Naša stranka traži smjenu rukovodstva Autocesta FBiH

U saopćenju Naše stranke navodi se da su zvanično potvrđeni razlozi EIB-a, koji se odnose na sumnje u nezakonitosti i moguće koruptivne aktivnosti na projektima Koridora Vc, jasan pokazatelj dubokog institucionalnog i upravljačkog neuspjeha. Kako ističu, ova odluka ne kompromitira samo jedno javno preduzeće, već baca sjenu na cjelokupni sistem upravljanja strateškim infrastrukturnim projektima u Federaciji Bi,pišu Vijesti

Iz Naše stranke smatraju da je u takvim okolnostima ostanak aktuelnog rukovodstva JP Autoceste FBiH politički neodrživ i moralno neprihvatljiv. Kao jedini odgovoran potez navode hitnu smjenu kompletnog rukovodstva i upravljačkih struktura preduzeća, kako bi se omogućila nezavisna istraga, puna saradnja s domaćim i međunarodnim institucijama te obnova povjerenja finansijskih partnera.

Naglašeno je da Federacija BiH ne smije dozvoliti da strateški projekti od ključnog značaja budu taoci lošeg upravljanja i spornih odluka. Odgovornost, poručuju iz Naše stranke, mora biti konkretna i personalizirana, a politička i institucionalna šteta mora imati jasne i vidljive posljedice.

