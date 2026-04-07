Što se krije iza novog dejting trenda o kojem svi šute? Mnogima je okrutan

Što je “6-7” trend u dejting svijetu?

Ako ste na prvu pomislili da ovaj trend ima veze s onim besmislenim viralnim “6-7” trendom koji je nedavno preplavio društvene mreže i posebno osvojio generaciju Alpha, prevarili ste se. Ovdje nije riječ o tome.

Osnovna ideja ovog trenda jest izlaziti s osobom koju biste na ljestvici privlačnosti ocijenili šesticom ili sedmicom. Zagovornici takvog pristupa tvrde da su takve osobe emocionalno dostupnije, pouzdanije i spremnije ulagati u odnos od onih koje bi se smatralo “desetkama”.Logika iza toga prilično je jednostavna – osobe koje se percipira kao iznimno privlačne navodno imaju više izbora i zbog toga su manje prisutne u vezi. Uz to, mnogi priznaju da se u vezi osjećaju nesigurno ako misle da je partner privlačniji od njih.

Spuštanje kriterija ili potraga za stabilnošću?

Trend je izazvao podijeljene reakcije. Novinarka Brianna Lyman smatra da je riječ o spuštanju kriterija. “Mislim da bi svatko svog partnera trebao doživljavati kao čistu desetku. Kad bi mi partner rekao: ‘Nisi mi desetka’, više mi ne bi bio partner”, poručila je.

Dodala je i da bi ljudi trebali odabrati tri ili četiri kategorije koje su im u vezi najvažnije, a zatim u njima tražiti svoju “desetku”.

S druge strane, dio ljudi smatra da odustajanje od potrage za savršenstvom ne mora nužno biti loše. Po njima, riječ je o realističnijem pristupu upoznavanju i pokušaju da se veći naglasak stavi na stabilnost, a manji na površnu privlačnost.

Mišljenja su podijeljena

Susan Trombetti, direktorica agencije za upoznavanje Exclusive Matchmaking, objašnjava da se trend “6-7” temelji na pretpostavci da će “osoba koja se smatra manje privlačnom biti zahvalnija i više ulagati u vezu, za razliku od ‘desetke’ koja navodno ima više izbora”.

Njezina kolegica April Davis, osnivačica agencije Luma Luxury Matchmaking, u svemu ipak vidi i nešto pozitivno. Smatra da ovaj trend potiče samce da nekome daju priliku i dopuste da se iskra razvije s vremenom, umjesto da stalno traže trenutnu, idealiziranu kemiju.

“Mnogi idealiziraju trenutačnu kemiju i zanemaruju stvarne pokazatelje dugoročne kompatibilnosti”, pojasnila je. Ipak, Trombetti odbacuje ideju da bi netko tko je “šestica” ili “sedmica” automatski bio i bolji partner.

“Netko tko je vrlo privlačan može istodobno biti emocionalno dostupan, zreo i sposoban za povezivanje, baš kao što netko tko se ne smatra posebno privlačnim ne mora imati nijednu od tih osobina. To je samo generalizacija”, zaključila je,piše Index

