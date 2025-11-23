CIK BiH saopštio preliminarne rezultate: Karan u vođstvu 3%

Kalaba je rekao da su u pitanju glasovi sa 92 odsto biračkih mjesta.

Od toga, dodao je Kalaba, 98,21 odsto je bilo važećih listića.

Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) osvojio je 1.684 glasa (0,43 odsto). Nikola Lazarević – Ekološka partija Republike Srpske ima 1.341 (0,34 odsto) glas.

Igor Gašević – nezavisni kandidat, osvojio je 1.172 glasa (0,30 odsto), a Slavko Dragičević – nezavisni kandidat 928 glasova (0,24 odsto),pišu Nezavisne

Ranije večeras i izborni štab SNSD-a u Banjaluci, na čelu sa liderom te stranke Miloradom Dodikom, proglasio je pobjedu Karana.

S druge strane, Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a, rekao je da ne priznaju pobjedu Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske.

