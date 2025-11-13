Pronađeno tijelo turskog pilota airtractora koji se srušio u Hrvatskoj

Kod Senja u Hrvatskoj pao je Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, saopštilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite.Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ primilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16:53 sati, a u 17:11 sati stigla je dojava o padu i požaru.

Vatrogasci JVP Grada Senja pronašli su turski zrakoplov.

„Nakon lociranja zrakoplova koji se srušio na lokaciji Krivi Put (područje Grada Senja), vatrogasci su ugasili zrakoplov zahvaćen požarom i osigurali područje,pišu Vijesti

Temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, kao odgovorna osoba, na lokaciju je upućen županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Lončarić koji koordinira akcijom vatrogasaca“, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Prema podacima Flightradara, avion koji se srušio pripada Glavnoj upravi za šumarstvo Republike Turske.

