NSRS poništila sve Dodikove zakone: Donosimo detalje!

Bili su ovo zakoni kojima je SNSD Milorada Dodika najavljivao pripremu terena za secesiju manjeg bh. entiteta.

Ovo su zakoni koje je danas poništila Skupština RS:

– Zakon o nepokretnoj imovini RS,

– Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH,

– Izborni zakon,

– Zakon o zabrani djelovanje pravosudnih institucija BiH na teitoriji RS (Sud BiH, Tužilaštvo BiH, SIPA)

– Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske

– Zakon o formiranju VSTV-a RS

Poništeno je i 13 zaključaka kojima je bilo predviđeno, između ostalog, da se ne poštuju odluke visokog predstavnika.

“Vi ste danas poništili zakon po kojem je osuđen Milorad Dodik. Prepadali ste narod, prijetili sudijama da ćete im oduzimat imovinu. I to je sad poništeni. Neka se ljudi prisjete koliku ste dramu i tenziju napravili”, rekao je Crnadak i dodao:

“Pozivam vas da nam kažete šta je to RS dobila poništavanjem ovih zakona. Recite nam konkretno. Sankcije, ukidaju se sankcije. Recite nam i podržat ćemo. Nemojte nam samo farbat da će RS nešto dobiti, ne daj Bože nešto će nam oduzet, entitetsko glasanje”, rekao je Crnadak,pišu Vijesti

Na sjednici se obratila i Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH, koja je poručila da se oni dovijaju od situacije do situacije.

“Kad ste zli prema nama mi uzmemo donosemo zakone, kada se pojavi neko normalniji mi kažemo skinućemo, ok. Poslužili su svrsi. Sutra ih opet možemo donijeti. Ja sam zagovornik da se to poništi. Trebamo da damo šansu ko je nama dao šansu. Dogovorili smo svašta”, rekla je Cvijanović.

