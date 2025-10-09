U ponedjeljak Dan žalosti u KS zbog smrti Halida Bešlića

Ovom odlukom Vlada odaje počast Halidu Bešliću, čije su pjesme ostavile neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i oblikovale generacije te postale dio naše zajedničke kulturne baštine. Gubitak izuzetno cijenjenog umjetnika, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, predstavlja veliki žal za sve ljubitelje njegove muzike u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i regionu.Datum 13. oktobar izabran je jer se tog dana održavaju komemoracija i ukop legendarnog pjevača. Prijedlog za proglašenje Dana žalosti pokrenut je od strane premijera Kantona Sarajevo, nakon obavljenih konsultacija s čelnicima Skupštine Kantona.

Na Dan žalosti u Kantonu Sarajevo zastave će biti istaknute na pola koplja, odlažu se sve javne manifestacije zabavno-humorističkog karaktera.

Žalost će se također izražavati minutom šutnje na skupovima, održavanjem komemorativne sjednice, upisivanjem u knjigu žalosti, kao i drugim prigodnim načinima,piše Avaz

Pozivaju se svi građani Kantona Sarajevo da se pridruže u dostojanstvenom odavanju počasti Halidu Bešliću.

