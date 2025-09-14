Revizija u Autocestama FBiH: Kroz četiri dionice “isparilo” 255 miliona KM

Revizori su dokumentovali više slučajeva gdje su ugovori potpisivani u iznosu većem od planiranog.

Stravična cifra

– Ugovori za izgradnju i nadzor dionica autoputa su addendumima više puta mijenjani u dijelu povećanja vrijednosti investicija i prolongiranja rokova izgradnje, što je za posljedicu imalo da je samo na četiri dionice ukupno povećanje iznosilo 255.530.360 EUR. Pored toga, obračunate su dodatne kamate po reprogramiranim obavezama za kredite u iznosu od 11.572.271 KM. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, koji nalaže da nadležne osobe poslove obavljaju savjesno, s pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu, kako bi Društvo zaštitile od negativnih ekonomskih posljedica (tačke 6.2.1.1 i 6.2.4.1 Izvještaja), navodi se u izvještaju Revizije.

Dodaje se da kreditna sredstva nisu realizovana u skladu sa dinamikom izgradnje predviđene Planom poslovanja i planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2024. godinu, zbog čega je Društvu obračunata taksa za nepovučena sredstva u iznosu od 442.115 KM za ugovor koji je potpisan sa EBRD-om (tačka 6.2.4.1 Izvještaja).

– Ukupna ugovorena vrijednost građenja, nadzora i tehničke pomoći na izgradnji autoceste Vc, dionica Mostar jug – Buna, poddionica Tunel Kvanj – Buna, iznosi 152.658.147 EUR, što je više za 54.558.147 EUR u odnosu na prvobitno procijenjenu vrijednost nabavke. Povećana vrijednost nabavke posljedica je neefikasnog vođenja postupka po procedurama međunarodnih kreditora, koji je trajao više od šest godina (tačka 8.2 Izvještaja), navodi se u Revizorskom izvještaju,pišu Vijesti

Također, u radni odnos na određeno vrijeme primljeno je 30 zaposlenika bez provođenja procedure javnog oglašavanja.

Vozilo imaju, iznajmljuju drugo

Za održavanje ove dionice Društvo ima nabavljeno višenamjensko vozilo „Unimog” za održavanje autoceste, koje nije stavljeno u upotrebu. Vozilo sa dodatnim priključcima nabavljeno je od dobavljača „UNI-COM“ d.o.o. Orašje u iznosu od 701.145 KM (sa PDV-om), koje je zaprimljeno 19. 3. 2019. godine, od kada se redovno registruje i smješteno je na lokaciji COKP Zvirovići. Prema informacijama zaposlenika, vozilo se ne koristi za predviđene namjene, a za poslove održavanja angažuju se vanjski saradnici putem postupka javnih nabavki. S obzirom na to da Društvo posjeduje višenamjensko vozilo „Unimog” za održavanje autoceste, koje je nabavljeno s ciljem priliva ekonomske koristi u Društvo, a koje se ne koristi za predviđenu namjenu, ne možemo potvrditi opravdanost izdvajanja sredstava za održavanje dionice „Zvirovići – Bijača“ za koju je u 2024. godini utrošeno 94.374 KM, navodi se.

Još nepravilnosti

U izvještaju se još navodi da nije izvršeno knjigovodstveno aktiviranje dionica autoceste na Koridoru Vc Počitelj – Zvirovići lot 1 (152.247.059 KM) i lot 2 (70.263.845 KM) koje su puštene u promet u septembru 2024. godine, i od kojih se ostvaruju ekonomske koristi, što nije u skladu sa odredbama MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Na datum bilansa ove dionice iskazane su na poziciji materijalne imovine u pripremi, što je imalo za posljedicu da su nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi precijenjeni, a pozicija građevinskih objekata potcijenjena za najmanje 222.510.904 KM (tačka 6.2.1.1 Izvještaja).

Također, nije izvršena procjena rezervisanja za sudske sporove u vrijednosti od 20.623.365 KM, koji se odnose na arbitražni postupak koji se vodi za izvršene radove na dionici Klopče – Drivuša (18.316.000 KM) i eksproprijaciju zemljišta (2.307.365 KM). Navedeno nije u skladu sa zahtjevima MRS-a 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina (tačka 9. Izvještaja).

