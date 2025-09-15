Vijesti

Čović “naljutio” Dodika izjavom da više nije predsjednik, žestoko mu odgovorio

Objavljeno prije 1 sat

Lider SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na izjavu dugogodišnjeg partnera iz vlasti, predsjednika HDZ-a BiH, Dragana Čovića koji je u ponedjeljak kazao kako bh. entitet “Republika Srpska nema predsjednika” i da to “treba popuniti”.

Dodik koji je, nakon pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine, ostao bez mandata entitetskog predsjednika poručio je Čoviću i da tzv. “Herceg-Bosna nema predsjednika i da ga treba izabrati”.

“Čujem da je rekao da Republika Srpska nema predsjednika, a ja njemu poručujem da ‘Herceg-Bosna’ nema predsjednika i da ga treba izabrati”, rekao je Dodik u Banjaluci,piše N1

Prvi čovjek SNSD-a je također kazao da svi Srbi moraju da se bore za ideju “jedan narod jedna država”.

“BiH je propala država i nema nijedan uspjeh iza sebe. Ona nije naša budućnost. Naša budućnost je naša srpska država i da mi odlučujemo šta je naša sloboda i naše pravo”, rekao je Dodik obraćajući se okupljenima pred Palatom RS-a dodavši da Srbi imaju to pravo i da ga “ne osporovaju drugim narodima”.


