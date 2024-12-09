Vlada razmatra početne tačke za zabranu ulaska Dodika i Netanyahua u Sloveniju

Prema informacijama N1, Vlada Slovenije je na današnjoj sjednici raspravljala o osnovu za zabranu ulaska u zemlju Miloradu Dodiku, koji insistira na svojoj poziciji predsjednika Republike Srpske uprkos pravosnažnoj presudi Suda Bosne i Hercegovine, kao i izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu. Vlada nije zaključila raspravu, jer Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova još treba da dopuni materijal, ali se očekuje da će odluka o zabrani ulaska u zemlju biti donesena na sljedećoj sjednici.Neposredno prije današnje sjednice, vlada je na dnevni red stavila tačku označenu kao povjerljiva. Čak ni neki od naših dobro upućenih sagovornika nisu bili svjesni šta se krije ispod ove tačke. Kasnije je otkriveno da su to bile polazne tačke za zabranu ulaska u zemlju Miloradu Dodiku, kojem je pravosnažnom presudom Suda Bosne i Hercegovine oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, i članovima njegove porodice. U polaznim tačkama se također navodi da Slovenija zabranjuje ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MZEZ) pod vodstvom Tanje Fajon, ali naravno, bez podrške premijera Roberta Goloba, do njegovog uvrštavanja na sjednicu vlade ne bi došlo.

Međutim, prema N1, vlada još nije donijela odluku o mjerama protiv Dodika i Netanyahua, jer Ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije još uvijek treba da dopuni materijale. Prema našim izvorima, očekuje se da će vlada na svojoj sljedećoj sjednici potvrditi zabranu ulaska.

Više razloga za poduzimanje akcije protiv Milorada Dodika

Vlada je više puta najavila da će nastaviti sa sankcijama protiv Izraela, ali zvaničnici su do sada izbjegavali jasan odgovor na pitanja o tome zašto nije zabranila Dodiku ulazak u zemlju. Još nije poznato šta je Ministarstvo zaštite okoliša i turizma sada navelo u materijalima, ali prema nezvaničnim informacijama N1, navodno postoji nekoliko razloga za poduzimanje mjera protiv Dodika.

Kao prva se navodi odluka Suda Bosne i Hercegovine, kojim je Dodik konačno osuđen na godinu dana zatvora (izbjegao je odlazak u zatvor plativši kaznu od oko 18.000 eura) i šest godina zabrane obavljanja političke funkcije zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

Kao drugi argument za sankcije protiv Dodika navodi se podrška Slovenije “dejtonskoj BiH” i stoga njeno snažno protivljenje Dodikovim separatističkim tendencijama i njegovom potkopavanju državnih institucija i ustava.

“Mi apsolutno stalno pozivamo sve da je Bosna i Hercegovina jedna država, što je za nas, međunarodnu zajednicu na putu ka Evropskoj uniji. Da apsolutno sve strane trebaju odustati od bilo kakvih sukoba, rušenja ustava, rušenja Dejtonskog sporazuma. Ono što Dodik zapravo radi je velika blokada na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji”, rekla je Fajon za TVS u maju.

Najmanje pet nekretnina na Obali (indirektno) u vlasništvu porodice Dodik

Među razlozima za zabranu ulaska Dodiku i članovima njegove porodice u Sloveniju je i osnovana sumnja da posjeduju znatnu imovinu u Sloveniji. Uglavnom se radi o nekretninama na obali, čiji su vlasnici zvanično rođaci i prijatelji porodice Dodik. Jedna od njih je i luksuzna vila u Portorožu. Registrovana je na Đorđa Đurića , koji je zet i osoba od povjerenja Dodikovog sina Igora Dodika. Đurić i Igor Dodik su također poslovno povezani, a obojica se nalaze na listi sankcija SAD-a.

Prema informacijama s Obale, stan u Park Lucija Residence također se povezuje s porodicom Dodik. U vlasništvu je slovenske kompanije RSB Plus, čiji osnivač Rade Čorić potiče iz Republike Srpske, a danas njome upravlja njegov sin Bojan Čorić . Upravo od ove kompanije, Đurić je kupio vilu u Portorožu, i to po upola nižoj cijeni.

Ova otkrića dodatno su podstakla spekulacije da su Đurić i Čorić samo predvlasnici spomenutih nekretnina, dok su stvarni vlasnici članovi porodice Dodik. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, navodno postoji još više (indirektnih) nekretnina u vlasništvu porodice Dodik na Obali, neki kažu najmanje pet.

Kako je Ministarstvo ekonomije i trgovine objasnilo zašto ne mogu prihvatiti sankcije protiv Dodika

Slovenija već nekoliko mjeseci razmatra sankcije protiv Dodika, ali ih je do sada odgađala, dok ju je u međuvremenu preduhitrilo nekoliko drugih zemalja. SAD, Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Poljska i Litvanija već su poduzele mjere protiv Dodika, njegove porodice i nekih drugih visokih predstavnika Republike Srpske, zabranom ulaska i zamrzavanjem imovine.

Vladini predstavnici bili su prilično zbunjeni kada su objašnjavali zašto Slovenija nije zabranila i Dodiku ulazak u zemlju. Dva dana prije zabrane ulaska izraelskim ministrima Bezalelu Smotriču i Itamaru Ben-Gviru, Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine naglasilo je za N1 da Slovenija “nikada nije usvojila nacionalnu restriktivnu mjeru protiv pojedinaca ili država”. Nakon sankcija protiv dvojice izraelskih ministara, naglasili su da bi vlada mogla usvojiti sličnu mjeru protiv Dodika na osnovu “moguće nove sudske odluke”.

Kada je predsjednik Republike Srpske konačno osuđen, pitali smo Ministarstvo da li sada nema prepreka za izricanje sankcija Dodiku. Njihov odgovor je bio prilično uopšten. Napisali su da Slovenija prati razvoj događaja i pozvali na potpuno poštovanje i sprovođenje sudskih odluka. “Vladavina prava je temeljni uslov za približavanje Bosne i Hercegovine EU, a funkcionalne institucije su od ključne važnosti. S obzirom na dešavanja u BiH, vjerovatno će biti potrebno održati dodatne razgovore unutar EU i sa međunarodnim partnerima”, dodali su iz Ministarstva vanjskih poslova i trgovine,piše

Prema nekim bh. medijima, gradonačelnik Ljubljane, Zoran Janković , koji je prijatelj i s Dodikom i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem , navodno stoji iza oklijevanja Slovenije sa sankcijama protiv Dodika .

Ministarstvo ekonomije i trgovine negiralo je da bi Janković uticao na ministricu Fajon u vezi s uvođenjem sankcija. Neki od naših sagovornika iz diplomatskih redova naglasili su da bi eventualno uvođenje sankcija bila politička odluka koju bi premijer Golob svakako morao podržati.

