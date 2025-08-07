Muriz Memić prodao porodičnu kuću: “Neće mi više trebati, sina ću sam osvetiti”

Neće mi više trebati. Ja ću sina osvetiti. To je moje pravo po božijem zakonu, a ja vjerujem u Boga“, rekao je Memić, naglašavajući da nikome ne prijeti, već samo slijedi očevski instinkt i vapaj za pravdom koji mu je uskraćen još od 2016. godine.

Tragedija porodice Memić počela je februara 2016. godine, kada je Dženan stradao pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Dok je zvanična verzija tvrdila da se radi o saobraćajnoj nesreći, porodica od samog početka vjeruje da je mladić ubijen i da institucije učestvuju u zataškavanju dokaza.

Iako je 2022. otvorena nada kroz istragu Tužilaštva BiH protiv više visokih funkcionera, uključujući bivšu tužiteljicu Dalidu Burzić i komesara Vahida Ćosića, ta je nada srušena kada je istraga – zbog navodnog isteka roka – obustavljena. Umjesto pravde, porodica je dobila još jedan dokaz sistemske nevoljnosti da rasvijetli istinu.

Poseban šok došao je 2021. godine kada su Alisa Mutap, bivša djevojka Dženana, njen otac Zijad Mutap te policajci Barić i Dupovac oslobođeni optužbi za prikrivanje dokaza. Javnost je tada burno reagovala, ali institucije su ostale nijeme.

Dodatno nepovjerenje izazvala je priča o nestanku snimaka sa nadzornih kamera hotela „Crystal“ koje su, prema tvrdnjama vlasnika, izgubljene zbog „nestanka struje“. Ovakva objašnjenja, umjesto da pruže odgovore, samo su učvrstila uvjerenje porodice da se istina sistematski zataškava.

Prodaja porodične kuće za Muriza Memića simbolično označava kraj jednog poglavlja – kraj iluzije da pravda može doći iz sistema. Njegove riječi da će sam potražiti pravdu odjekuju kao vapaj čovjeka koji više nema šta izgubiti osim dostojanstva – i vjere u Boga,pišu Ekskliziva

Priča o Murizu Memiću odavno je prerasla okvire lične tragedije. Ona je postala simbol otpora jednog oca protiv pravosudnog mraka. Dok god pravda ne bude zadovoljena, slučaj Dženana Memića ostat će otvorena rana ovog društva.

