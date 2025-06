Vremenska prognoza za narednu sedmicu: U četvrtak temperatura i do 36 stepeni

U ponedjeljak 02.06.2025., sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 26 do 32 °C.

U utorak 03.06.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 27 do 33 °C,pišu Vijesti

U srijedu 04.06.2025., sunčano. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 21, a dnevna od 28 do 34 °C.

U četvrtak 05.06.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 °C.

Facebook komentari