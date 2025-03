Vučić o potjernici za Dodika i ostale: Ako je EUFOR dobio nalog to je katastrofa

Vučić je gostujući na televiziji Pink rekao da je veliki problem to što se zbiva u BiH. On kaže kako je mislio da će to biti glavna tema, ali da to u Srbiji nikoga ne interesuje.

“Za nas je potjernica za predsjednika Dodika, Viškovića i Stevandića ogroman problem”, rekao je Vučić i dodao:

“Ti ljudi sada ne mogu više slobodno da se kreću i dat ću sve od sebe razgovaram i sa Rutteom (šef NATO-a op.a.) i sa Evropljanima da pokušamo da pronađemo način kako da se te tenzije spuste i kako da se to sve dovede u normalu”.

Odgovarajući na pitanje šta će biti ako uhapse trojicu predstavnika Republike Srpske, Vučić kaže:

“To je potpuna katastrofa. Ja se nadam da niko nije toliko lud da tako nešto pokuša uraditi, a samo čekam da vidim da li je EUFOR dobio tu potjernicu, takav nalog ili ne. Ako su dobili to je potpuna katastrofa”, rekao je Vučić.

“Preko noći možemo da završimo u potpunoj katastrofi i zato moramo da damo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost”, zaključio je Vučić,piše N1

Podsjetimo, prije dva dana je raspisana centralna potjernica za Dodikom, Stevandićem i Viškovićem koji su osumnjičeni za rušenje ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine nakon niza spornih zakona koji su usvojeni i antiustavnih poteza.

Također, važno je istaći da Vučić danas ide u radnu posjetu Briselu gdje će se sastati i sa sekretarom NATO-a Markom Rutteom koji je nedavno bio u posjeti Sarajevu.

Facebook komentari