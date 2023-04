Đoković bez vakcine ipak ne može na US open?

To znači da ukoliko ne ukinu ovu mjeru, Novak Đoković ni ove godine neće moći da učestvuje na US openu i ostalim turnirima američke serije.

Očekivalo se da ova mjera bude ukinuta 11. maja odlukom Savezne vlade kada je trebalo da prestane vanredno stanje i da se ukinu sve zabrane u javnom zdravlju zbog korona virusa, piše Sportklub.

Međutim, kako sada stvari stoje odluka o obaveznom vakcinisanju stranaca, koji ulaze u Sjedinjene Američke Države i dalje će biti na snazi.

U zemlju će moći da uđu samo oni koji su primili najmanje jednu dozu vakcine počev od 16. avgusta prošle godine. Jedna doza je dovoljna, prema navodima iz Zdravstvene organizacije Amerike, jer su u međuvremenu proizvedene vakcine koje pružaju bivalnetnu zaštitu.

Novak Đoković je zbog ovog pravila već propustio US open prošle godine, a kako sad stvari stoje ukoliko ne odluči da se vakciniše, a već je izjavio da to neće sigurno uraditi, prvi reket svijeta neće biti ni ove godine u New Yorku.

Srbin je do sada na terenima Flushing Meadowsa u karijeri osvojio tri titule, dok je šest puta poražen u finalima, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari