Koliko možete produžiti život ako odustanete od pušenja?

Bez obzira na napore brojnih zemalja da smanje ovu lošu naviku, čak četvrtina svih smrti među odraslima srednje dobi u Evropi i Sjevernoj Americi pripisuje se pušenju.

Istraživanja su dokazala da pušenje značajno skraćuje životni vijek, bez obzira na broj popušenih cigareta.

Prema istraživanju objavljenom u JAMA, pušači žive u prosjeku 10 godina kraće od nepušača. Svaka šteka cigareta može skratiti život za dan i po, dok je učinak pojedinačne cigarete povezan s gubitkom od 11 minuta života, pokazuje studija objavljena u British Medical Journal, prenosi Čuvajzdravlje.ba

Međutim, postoje pozitivni učinci prestanka pušenja.

Istraživanja su pokazala da prestanak pušenja može smanjiti rizik od prerane smrti za čak 90%.

Analiza objavljena u The New England Journal of Medicine pokazala je da prestanak pušenja prepolovljuje ukupnu prekomjernu smrtnost, s posebno velikim učinkom kod onih koji prestanu pušiti prije 40. godine života.

Prestanak pušenja u mlađoj dobi donosi veću korist, ali čak i kod starijih pušača, prestanak može značajno produžiti životni vijek. Studija je pokazala da već tri godine nepušenja mogu rezultirati dodatnim godinama života. Zbog toga je važno započeti s prestankom pušenja što je prije moguće.

