Evo šta trebate znati o bezglutenskim proizvodima

Kako biste bili dobro, trebate zaboraviti pekarnice, pizzerije, fast food restorane, ali to ne znači da više nikad u životu nećete pojesti ukusnu pizzu. Na sreću, na tržištu je dovoljno zamjenskih gluten free proizvoda koji će vam omogućiti sve gušte, a da pritom ipak ostajete u sigurnoj zoni. A sigurno se pitate što je gluten free i kako nastaju takvi prehrambeni proizvodi i, dakako, jesu li sigurni. Kako se proizvode? Ono što trebate znati je da je bezglutenska dijeta, u svojoj srži, medicinska dijeta. Imajući to na umu, proizvođači hrane moraju slijediti stroge procese za proizvodnju i pakiranje bezglutenskih proizvoda od početka do kraja. Odstranjivanje glutena iz žitarica koje sadržavaju gluten tehnološki je vrlo složeno. Zato je vrlo teško proizvesti hranu koja je u potpunosti bez glutena. Stoga čak i hrana koja je posebno prerađena s ciljem smanjenja sadržaja glutena može sadržavati manje količine ostatka glutena i zato se proizvodi koji sadrže manje od 20 mg/kg glutena mogu označiti oznakom „bez glutena“.

Ova se oznaka može koristiti za hranu čiji sastojci prirodno ne sadrže gluten, kao i za hranu čiji su sastojci posebno prerađeni kako bi se u njima smanjila količina glutena, tako da u gotovom proizvodu bude manje od 20 mg/kg glutena. Uz oznaku „bez glutena“ proizvođač može dodatno navesti i sljedeće izjave: „prikladna za osobe intolerantne na gluten” ili „prikladna za osobe s celijakijom“, odnosno „posebno formulirana za osobe intolerantne na gluten” ili „posebno formulirana za osobe s celijakijom”.Guštajte sigurno Ova hrana proizvodi se s velikim oprezom – kako i ne bi – pa čak i sastojci koji su prirodno bezglutenski, poput zobenih pahuljica, zahtijevaju poseban proces, jer imaju preklapajuće sezone rasta s pšenicom, ječmom i raži te se siju i beru u isto doba godine. Tako da ako vidite oznaku gluten free, znajte da su poduzete sve mjere da je sadržaj glutena smanjen na dopuštenu razinu od 20 mg po kilogramu i manje te da se i vi, baš kao i svi drugi, možete počastiti pizzom, tjesteninom, keksima, kolačima, tortiljama i drugim finim zalogajima bez kojih nekad jednostavno ne možemo,piše 24sata.

