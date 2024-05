Cameron: Velika Britanija neće slijediti primjer SAD-a

Zvaničnici ministarstva rekli su da ne znaju da li su Hamas ili Izrael bliži stavu Ujedinjenog Kraljevstva o primirju u dvije faze, počevši od humanitarnog prekida vatre koje bi dovelo do trajnog prekida sukoba. Istakli su da Izrael tvrdi da se ponuda koju je Hamas prihvatio u nedjelju razlikovala od one koju je Izrael bio spreman prihvatiti sedmicu ranije.

Odgovarajući na pitanja na kraju dugog govora u kojem je predstavio svoju viziju vanjske politike nakon šest mjeseci, Cameron je rekao: “Postoji vrlo fundamentalna razlika između situacije u SAD-u i situacije u Velikoj Britaniji.

“SAD su veliki državni dobavljač oružja Izraelu. Nemamo isporuku oružja od britanske vlade Izraelu, imamo brojne dozvole i mislim da je naš izvoz odbrane u Izrael odgovoran za znatno manje od 1% njihovog ukupnog oružja. To je velika razlika”, rekao je on.

“Kada se radi o Rafi, jasni smo u tome da ne bismo podržali neku veliku operaciju u Rafi osim ako ne postoji vrlo jasan plan kako zaštititi ljude i spasiti živote, i sve ostalo. Nismo vidjeli takav plan, tako da u ovim okolnostima nećemo podržati veliku operaciju u Rafi”, istakao je.

Kako navodi Guardian, Cameronova tvrdnja da prodaja oružja iz Velike Britanije nije ista kao ona iz SAD-a Izraelu “mogla bi se osporiti na osnovu toga da su obim ili dobavljač oružja nebitni, te da je pitanje da li se oružje koristi na način koji bi mogao biti u sukobu sa pravnim kriterijumima Ujedinjenog Kraljevstva o riziku od ozbiljnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava

