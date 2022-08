Pobjednički povratak Medvedeva

Prvi teniser svijeta Rus Danil Medvedev pobjednički se vratio nakon mjesec i po dana izbivanja, savladavši Australca Rinkija Hidžikatu (Rinky Hijikata s 6:4, 6:3 na ATP turniru iz 250 serije na tvrdoj podlozi u meksičkom Los Kabosu.

Medvedev je ostao bez nastupa na Vimbldonu nakon što su organizatori odlučili zabraniti igranje Rusima i Bjelorusima zbog invazije ruske vojske na Ukrajinu, pa nije igrao od četvrtfinala turnira na Majorci 23. juna.

Proslavio je u Meksiku i svoju 250. pobjedu na Touru protiv 21-godišnjim australskim kvalifikantom.

– Neko mi je rekao da će se to dogoditi, inače ne bih znao da sam došao do 250. Osjećaj nije bio loš. Mogao sam napraviti više brejkova, ali kad pobijediš, to je u redu – rekao je Medvedev, koji nije igrao meč na tvrdim podlogama od Majamija.

Rus se u sljedećem kolu sastaje s Litvancem Rikardasom Berankisom (Ricardas), 98. na svijetu, piše Avaz.

Facebook komentari