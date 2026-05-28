Đoković žestoko odgovorio publici na Rolan Garosu: “Nemaju poštovanja”

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, ali se poslije njegovog duela protiv Francuza Valentina Roajea (Valentin Royer) ne priča samo o pobjedi.

Srpski teniser je slavio rezultatom 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3, no domaća publika na terenu Filip Šatrije tokom meča bila je izrazito naklonjena francuskom predstavniku. U nekoliko navrata čuli su se zvižduci Đokoviću, a atmosfera je postala toliko napeta da je morao reagovati i glavni sudija,piše Avaz

– Dame i gospodo, molim vas da imate poštovanja prema obojici igrača, poručio je sudija publici.

Đoković je na to odmah uzvratio kratko, ali dovoljno jasno: – Oni nemaju poštovanja. Nemaju poštovanja.Meč je trajao tri sata i 44 minute, a Roaje je posebno zaprijetio u trećem setu, kada je spasio meč-loptu i dobio taj-brejk na veliko oduševljenje domaćih navijača. Đoković je, ipak, u četvrtom setu vratio kontrolu i petom meč-loptom završio posao.

Trostruki prvak Rolan Garosa sada ide na Brazilca Žoaa Fonseku (Joao Fonseca), jednog od najzanimljivijih mladih tenisera na Touru.

